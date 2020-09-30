صلاح حسب الله: دعم رئيس وزراء بريطانيا لمواقف مصر دليل على كسب التأييد الأوروبي والدولي

أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذى تم فيه التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.





وثمن " حسب الله " فى بيان له أصدره منذ قليل على تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف الي استعادة الاستقرار والامن ودعوة كافة الأطراف الليبية الي التفاعل الايجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية.





كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله بتأكيد الرئيس السيسى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومى وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يتضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.





وقال ان إعراب رئيس الوزراء البريطاني عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الازمة الليبية بأنه دليل على نجاح مصر فى كسب التأييد الاوروبى والدولى لرؤيتها الثاقبة لحل الأزمة الليبية.