AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الكاجوال الجذاب.. هند صبري بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:29 م
هند صبري
هند صبري
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز عن جمالها ورشاقتها.

وظهرت بها هند صبري، ببنطالا جذابا باللون الأبيض، ومرتديا معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض الذى يتناسب مع ظهورها، ووضعت شال باللون الأخضر على الأكتاف ليضيف لمسة جمالية لإطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة هند صبري على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الفاتح الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع اسوارة ناعمة لليد مع الخواتم الجذابة.

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

 فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ توب مكشوف.. هند صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بدون مكياج.. شاهد هند صبرى بإطلالة بسيطة في أحدث ظهور

بـ شعر مبلول.. هند صبري تتألق من أمام البحر

ببدلة حمراء.. هند صبرى تخطف الأنظار بأنوثتها

بـ الأحمر الكلاسيكي.. هند صبري بإطلالة تكشف عن جمالها.. شاهد

هند صبرى فى إطلالة جديدة.. ومتابع: إيه القمر ده

ترشيحاتنا

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

عاشق قديم لـ الأهلي.. رد فعل مدهش من موسيماني تجاه جماهير المارد الأحمر

الخروج من المنطقة الآمنة.. موسيماني يكشف سر قبوله قيادة الأهلي

تفاصيل عقد الأهلي مع موسيماني لتدريب الفريق خلفا لفايلر

بعد موسيماني.. الأهلي يصرف النظر عن بلايلي ويقترب من ضم نجم صن داونز

سبب رفض مسئولي الأهلي الإعلان عن التعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تؤكد .. الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ كورونا

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

طريقة عمل بان كيك بالموز.. 4 وصفات مختلفة