بـ الكاجوال الجذاب.. هند صبري بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع اسوارة ناعمة لليد مع الخواتم الجذابة.

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.



