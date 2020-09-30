بـ الكاجوال الجذاب.. هند صبري بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز عن جمالها ورشاقتها.
وظهرت بها هند صبري، ببنطالا جذابا باللون الأبيض، ومرتديا معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض الذى يتناسب مع ظهورها، ووضعت شال باللون الأخضر على الأكتاف ليضيف لمسة جمالية لإطلالتها.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة هند صبري على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الفاتح الذى يتناسب مع ظهورها.
كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع اسوارة ناعمة لليد مع الخواتم الجذابة.
يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.
فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.
وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.