AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:12 م
هند صبري
هند صبري
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.


وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة ترتدي فستان الوان واعتمدت في الماكياج علي الالوان التي تبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.


وعلقت هند صبرى قائلة "إلى مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي #GFF، من خلال عدسةammarparis ، مرتدية العلامة التجارية التونسية


يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.


وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ هند صبري في جلسة تصوير

بصورة جديدة .. هند صبري: اجعل ابتسامتك تغير العالم | شاهد

بإطلالة صيفية ناعمة هند صبرى تشارك جمهورها حكمة عبر الإنستجرام

شاهد.. أحدث ظهور لـ هند صبرى على انستجرام

ليس عليك إصلاح كل شئ.. هند صبري توجه رسالة لـ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

عليك فقط أن تموت قليلا| رسالة غريبة وغامضة من هند صبري.. شاهد

ترشيحاتنا

محذرا من الإساءة للكيان.. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

بينهم نجل حلمي طولان| النيابة: الإنتربول أخطرنا بضبط 3 متهمين فى واقعة فندق فيرمونت

أحمد عيد عبد الملك يسخر من رحيل فايلر: حلق على المدرب

بـ صورة رومانسية.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة جذابة برفقة زوجها

بعد شائعات ارتباطها بـ معز مسعود .. 10 صور تكشف جمال سارة حورية

الحكومة: لن نهدم أي منزل ولو كان مخالفا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية