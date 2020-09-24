هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة ترتدي فستان الوان واعتمدت في الماكياج علي الالوان التي تبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.



وعلقت هند صبرى قائلة "إلى مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي #GFF، من خلال عدسةammarparis ، مرتدية العلامة التجارية التونسية

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.







