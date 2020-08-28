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فن

بـ شعر مبلول.. هند صبري تتألق من أمام البحر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:32 م
هند صبري
هند صبري
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محمد بدران
شاركت النجمة هند صبري جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى.

وظهرت هند صبري على البحر بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار، حيث اعتمدت على تسريحة الشعر المبلول وهو ما تناسب مع إطلالتها الصيفية.

أما من الناحية الجمالية لم تتكلف فى وضع الماكياج واكتفت باللمسات البسيطة التى نالت من خلالها إعجاب متابعينها.


يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.


وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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