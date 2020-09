تعرض قاعدة أمريكية بأربيل العراق لهجوم صاروخي.. فيديو

تعرضت القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار ابريل، في إقليم كردستان العراق، لهجوم صاروخي.

ووفقا للصحف العراقية تعرضت القاعدة الأمريكية لهجوم صاروخي، حيث سقطت 3 صواريخ بالقرب من القاعدة.

ومنذ أيام، أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن حدوث هجوم على مطار العاصمة العراقية بغداد، وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإرهابي المجهول.

وذكرت الوسائل الإعلامية، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون جراء هجوم بالصواريخ سقطت في محيط المطار.

وأضافت التقارير الإعلامية، إن الضحايا سقطوا نتيجة ضرب المطار من جهات غير معلومة بصواريخ كاتيوشا.

وأوضحت التقارير أن الصواريخ لم تسقط في أرض المطار المباشرة، ما يعني شللًا لحركة الطيران، ولكن في محيط المطار، على منزل خلف مطار بغداد.

وذكرت شبكة العربية وفق لمصادرها، إن الهجوم أخطأ هدفه ربما لأنه كان يستهدف بالأساس مطار بغداد.

The US base near the Erbil Airport was attacked with rockets.



▪️Three rockets impacted near the base.

