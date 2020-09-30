تقرير: 40% من أنواع النباتات في العالم مهددة بالانقراض

ذكرت هيئة الحدائق النباتية الملكية في إنجلتر، اليوم الأربعاء، أن 40% من أنواع النباتات في العالم أصبحت مهددة بالإنقراض.

وقالت الهيئة إنه وفقًا لتقرير تم إعداده عام 2016، فإن هناك 20% من أنواع النباتات في العالم تحت تهديد الإنقراض، ولكن تقرير حالة النباتات والفطريات لعام 2020 الذي نشر اليوم، وتم إعداده بواسطة 210 علماء من 42 دولة يظهر حجم المشكلة الحقيقي.

ويشير تقرير هيئة الحدائق النباتية إلى أن "معدلات إزالة الغابات ارتفعت بشكل كبير، حيث قمنا بمسح الأراضي لإطعام المزيد من الناس، كما تهدد الأمراض الجديدة محاصيلنا وصحتنا، وقضت التجارة غير المشروعة على مجموعات كاملة من النباتات".

ويعتقد الباحثون أن هناك فجوة كبيرة بين البشر والنباتات، مشيرين إلى أننا بحاجة إلى مزيد من العمل لتقييم المشكلة والحفاظ على المزيد من أنواع النباتات المهددة بالإنقراض.

ويقول الكسندر أنتونيلي، مدير العلوم في هيئة الحدائق النباتية الملكية لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "نحن في سباق مع الزمن... إننا نفقد النباتات بسرعة لدرجة أننا لا نتمكن من تسميتها".

وأضاف: "العالم بدون الـ 40% من تلك الأنواع لن يصبح العالم الذي نعرفه اليوم".

وتابع: "على الرغم من أننا لا نعرف ما هي الآثار المترتبة على فقدانها ، إلا أن تلك الآثار قد تكون "كارثية".

وأردف: "النباتات الطبية من بين أنواع النباتات التي نعلم أنها تحت التهديد. ويهدد الطلب على الأدوية المشتقة بشكل طبيعي على بقاءها. فهناك 723 نوع من تلك النباتات مهدد بالأنقراض".