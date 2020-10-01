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تعليم

فرصة أخيرة.. قرار عاجل بشأن طلاب التعليم الفني المتخلفين عن حضور التدريبات العملية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
طلاب التعليم الفني
طلاب التعليم الفني
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بشأن طلاب التعليم الفني الذين تخلفوا عن حضور التدريبات العملية  ، اللازمة لنقل الطلاب للصف التالي.

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حيث وافق الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، على السماح لهؤلاء الطلاب بإستكمال اعمال الدريب العملي الذي تخلفوا عنه لمدة اسبوعين ، اعتبارا من 3 اكتوبر 2020 .

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو التنبيه على جميع المدارسالتي يوجد بها طلبة تخلفوا عن حضور التدريبات العملية بالحضور في المواعيد المشار إليها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على متابعة حضور الطلاب من خلال ابلاغهم بالطرق القانونية وعن طريق وسائل التواصل المختلفة وذلك قبل الميعاد المشار إليه .

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وكان قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، قد نظم تدريبات عملية لطلاب التعليم الفني خلال الفترة من 22 اغسطس 2020 وحتى 17 سبتمبر 2020 .

واشترطت زارة التربية والتعليم انه لن يعتبر طالب التعليم الفني ناجحا او منقولا للصف التالي إلا بعد حضوره الجزء العملي واستكمال التقييم الخاص به.
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