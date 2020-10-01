بعد تأجيل امتحاناتهم لظروف قهرية.. طلاب الثانوية العامة يمتحنون الديناميكا اليوم

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة المؤجل امتحانهم لظرف قهري أو مرضي، الامتحان في مادة الديناميكا لشعبة علمي رياضة





ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين فقط ، من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا .





وتعقد امتحانات الثانوية العامة الان ، للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري او مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.





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جدير بالذكر أن الوزارة قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع. ث بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية) لتكون مقرا لامتحان الطلاب و تتم إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل وزارة التربية والتعليم تكاليف الإقامة.









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وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد بأحقيتهم فى أداء الامتحانات المؤجلة 222 طالبا/طالبة.









وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات المؤجلة للطلاب المذكورين كما يلي:

السبت 26 سبتمبر 2020: اللغة العربية

الأحد 27 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغية

الاثنين 28 سبتمبر 2020: الفيزياء – التاريخ

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020: الكيمياء – الجغرافيا

الخميس 1 أكتوبر 2020: الديناميكا

السبت 3 أكتوبر 2020: الجيولوجيا - الفلسفة – التفاضل والتكامل