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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 1 أكتوبرينصح بالحفاظ على تفكيرك إيجابيًا. قريبا يمكن أن تتحول الأشياء في صالحك. بالحديث عن أموالك ، عليك أن تعمل بحكمة في الأمور المالية.

أنت بحاجة إلى خطة مالية جيدة في هذا الوقت. إذا كنت قادرًا على إكمال مهام المكتب في الوقت المحدد اليوم ، فستحصل بالتأكيد على الفائدة. من الممكن أن ينظر كبار المسؤولين إلى عملك الشاق.

نصيحة علم الابراج ..

إذا كنت تدير شركة ، فيمكنك تحقيق نجاح جيد. يمكن لعملك أن يكتسب الزخم مرة أخرى. على الرغم من أنك قد تضطر إلى الجري كثيرًا اليوم ، إلا أن عملك الجاد سيؤتي ثماره وستحصل على فوائد.

 من المرجح أن يكون اليوم مختلطًا بالنسبة للموظفين. تجنب الكسل ولا تنشغل كثيرًا بالقيام بأي عمل. إذا تم تكليفك بعمل إضافي اليوم ، فحاول إكماله بأمانة وتفان تام. على الصعيد الاقتصادي ، سيكون اليوم جيدًا.

سوف تنفق بعناية وستولي المزيد من الاهتمام للادخار. قد تظهر مشكلة مفاجئة في حياتك الشخصية. ولكن بحلول المساء سيكون جو منزلك طبيعيًا. يُنصح النساء الحوامل بهذا المبلغ بتوخي مزيد من الحذر اليوم.



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