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ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ينشئ «بنك فتاوى الأزهر الإلكترونيّ»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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محمود ضاحي
أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن مشروعه "بنك فتاوى الأزهر الإلكترونيّ" الذي يهدف إلى تصحيح المفاهيم، ونشر الفكر الإسلاميّ المعتدل والمستنير، من خلال الفتاوى المنضبطة التي تصدر عن مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونيّة، التي تسهم بدورها في تفكيك الأفكار المنحرفة والمتطرّفة والهدّامة.

وأوضح أن من أهداف المشروع أيضًا التيسير على جمهور المُستفتين، وسرعة وصولهم لإجابات شافية تفي بالردّ على تساؤلاتهم.

كما يُعدُّ هذا البنك واحدًا من العوامل التي تحقق المنهجيّة المنضبطة للإفتاء، وتُعينُ على استقبال أكبر عدد ممكن من الاتصالات على مدار الساعة، خاصّة في أوقات الذّروة.

ويأتي إطلاق هذا المشروع الكبير ضمن خطة الأزهر الشريف في مواجهة الفتاوى الشاذة، والأفكار الهدّامة، وتوافقًا مع خطة الدولة الشاملة للتنمية المُستدامة 2030م.

جدير بالذكر أن مشروع «بنك فتاوى الأزهر الإلكترونيّ» يُعَدّ امتدادًا لسلسلة مشروعات وأنشطة علميّة وثقافيّة وتوعويّة واسعة؛ تهدف إلى بناء الإنسان بناءً معرفيًّا وفكريًّا وعلميًّا، وجزءًا من دور فعَّال يضطلع به المركز منذ إنشائه؛ مواكبةً للعصر، ومسايرة لمستجدات الواقع علميًّا وإفتائيًّا، بما يتفق وثوابت الدين ومقاصده، ويناسب ثقافة بلادنا وأمتنا.
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