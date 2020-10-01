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اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك 1 أكتوبر 2020

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
حرص موقع صدى البلد الإخباري على نشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،قناة السويس ، اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير، بلوم، المصرف المتحد ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، ، الاسكندرية )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع
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