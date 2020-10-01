سعر الدولار اليوم في البنوك 1 أكتوبر 2020

حرص موقع صدى البلد الإخباري على نشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.





وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،قناة السويس ، اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير، بلوم، المصرف المتحد ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.



