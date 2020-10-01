منى ذو الفقار: قطاع التمويل متناهي الصغر نجح في مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن أزمة تفشي فيروس كوفيد-19 أثرت سلبًا على قطاعات اقتصادية مختلفة، إلا أن صناعة التمويل متناهي الصغر نجحت في مواجهة الآثار السلبية بإجراءات احترازية مرنة ومناسبة لطبيعة الصناعة، وهو ما تؤكده المؤشرات الإجمالية للنشاط، إذ وصلت قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل نهاية الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض 1.4% عن نهاية الربع الأول من عام 2020، كما سجلت أرصدة التمويل متناهي الصغر 39.9 مليار جنيه، متراجعة بـواقع 3.16% خلال فترة المقارنة.





وأشارت إلى أن قاعدة عملاء القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية) سجلت 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2020 منخفضة بواقع 3% عن نهاية الربع الأول من 2020، وبلغت أرصدة محفظة التمويل لهذا القطاع 17.2 مليار جنيه، بتراجع طفيف بلغ 3.6%، بينما ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر في نهاية الربع الثاني من 2020 إلى 22.7 مليار جنيه بمعدل نمو طفيف بلغ 0.4% لتخدم 841 ألف مستفيد بزيادة 1.5% مقارنة بنتائج نهاية الربع الأول من هذا العام.







