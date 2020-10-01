إصابة 4 أشخاص في حادث مروري في الوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان، في حادث مروري، في الساعات الأولى من يوم الخميس، بقرية فلسطين التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.





تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة العام.





اقرأ أيضًا:









وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بقرية فلسطين جنوب مركز الخارجة، مما أسفر عن إصابة غادة عبد المحسن رمضان 28 عامًا، كريم يوسف عبد الحفيظ 10 أعوام، حليمة يوسف عبد الحفيظ 5 أعوام، سعاد عبد القوي محمد على 52 عامًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.