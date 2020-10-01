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فن

أنا هدية العمر.. سوار النجار تستعرض جمالها عبر إنستجرام

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:58 ص
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران

نشرت الفنانة سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهرت سوار النجار، بإطلالة أنيقة ترتدي جانب سوت باللون الكحلي مكشوف الكتفين يبرز جمالها، كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقته الطبيعية.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سوار النجار في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، معلقة "الثلج هدية الشتاء والشمس هدية الصيف والزهور هدية الربيع وانا هدية العمر🤓".


تستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".


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