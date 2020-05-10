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فن

وحشتنا أيام الحرية .. سوار النجار تنشر صورة بصحبة شقيقتها

الأحد 10/مايو/2020 - 01:21 ص
ايناس وسوار النجار
ايناس وسوار النجار
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محمد بدران
شاركت الفنانة التونسية سوار النجار جمهورها في صورة جديدة لها برفقة شقيقتها الفنانة إيناس عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».


وعلقت قائلة "وحشتنا الأيام الحلوة الحرية❤️ #سوار#سوارالنجار #ايناس_النجار #تونس #سوسة #سوسة_القنطاوي #inas #inaselnagar #sewarelnagar #tunisia #tunis #beauty #fashion #souse #sisters #".


إيناس ظهرت مع شقيقتها سوار بطلة انيقة، حيث اختارت كل منهما إطلالة كاجول، فبدت إيناس فاتنة ببنطلون اسود وبدى بنفس اللون الذي يظهر جاذبيتها، وجمال قوامها الممشوق.


المطربة سوار النجار شقيقة إيناس بدت أيضا في غاية الجمال ببنطلون وبدى اسود كشف عن جمالها ونعومتها، وأسدلت شعرها على كتفيها.



جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.

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