%15.0 انخفاضا في قيمة الصادرات خلال شهر يوليو 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم، الخميس الموافق 1 / 10 /2020، النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية يوليو 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.28 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2020 مقابل 4.73 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 51.8٪.









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ومن أهم المؤشرات ما يلى:

- الصــــادرات

انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 15.0٪، حيـث بلغـت 2.15 مليــار دولار خـلال شهــر يوليو 2020 مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: "ملابس جاهزة 22.6٪، أسمدة 4.0٪، منتجات البترول 60.9 ٪، البترول الخام 43.7٪".









بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا "سجاد وكليم بنسبة 7.8٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 4.0٪، وأثاث بنسبة 12.4٪، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 101.3%.













الــــــواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 39.0٪، حيث بلغت 4.43 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2020 مقابل 7.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:





(أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.3٪، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.2 ٪، ومنتجات بترول بنسبة 71.4٪، وذرة بنـسبة 10.4٪).









بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: بترول خام بنسبة 104.3٪، قمح بنسبة 2.2٪، وزيوت مكررة بنسبة 4.0٪، وأبواب ودعامات ومنشآت من حديد أو صلب بنـسبة 63.7٪".