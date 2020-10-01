أبو العينين: العالم يحسد مصر على الإنجازات التي تحققت في الـ 6 سنوات الأخيرة

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح لا سيما بعد الإنجازات التى تحققت بشكل غير مسبوق فى السنوات الـ 6 الأخيرة.





وقال " أبو العينين"؛ خلال كلمته بعد فوزه برئاسة الشعبة العامة للمستثمرين بالتزكية، إن العالم كله يحسد مصر على الإنجازات التى حققتها على كافة المستويات، فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب فقد حققت طفرة أمنية استشعر الجميع الأمن والاستقرار على أرضها بفضل قيادتها وتلاحم الشعب وراء القيادة الحكيمة وجيشها الرشيد والشرطة التى تسهر على أمن البلد .





وأضاف " أبو العينين"؛ أن مصر رغم التحديات الخارجية والداخلية إلا أنها استطاعت أن تسبق العالم بمعدلات كبيرة فى التنمية وتسعى جاهدة لتحقيق رؤية 2030 قبل مجيئها وذلك من خلال الخطوط العريضة التى تتم بتوجيهات من القيادة للحكومة .





وأعلن إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس عن فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية.









وقال "أبو العينين" إنه فخور برئاسة شعبة المستثمرين وانتمائه للاتحاد العام للغرف التجارية تحت مظلة إبراهيم العربى، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الرؤى والخطط التى ستعمل على تشجيع الاستثمار.