AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 67 كيلو لحوم وسجق منتهية الصلاحية في البحيرة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الطب البيطري و مباحث التموين، حملات تموينيه مكبرة، بنطاق مراكز ايتاي البارود، إدكو، أبو المطامير، ومدينة النوبارية، لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية.


أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر ضد مخابز بلدية بمركز ومدينة ادكو لانتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط  أصحاب محلات تجارية و سوبر ماركت لعرضهم  سلع غذائيه  ومنظفات منتهيه الصلاحية و عدم إعلان عن الأسعار.


كما تحرير محاضر ضد بعض المحلات التجاريه بمركز ومدينة ايتاي البارود لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية للبيع،وضبط 55 عبوة لحوم مجمدة وبسطرمه ولحوم مفرومه منتهى الصلاحيه، 12 كيلو سجق  غير صالح للاستهلاك الادمى.


وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط محل  بيع أدوية بيطرية  بدون ترخيص وغير مصرح له بالتعامل فى الأدوية البيطرية وتم التحفظ على ٢١٢ عبوة أدوية بيطرية وكذا ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وذلك بالنوبارية وأبو المطامير.


كما تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، من تحرير 52 قضية تموينية. 


حيث تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضباط مباحث التموين من تحرير 52 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمي.

اقرأ أيضا:

بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة.. آمنة يبشر أهالي البحيرة بافتتاح 111 مشروعا قوميا

ضبط 67 كيلو لحوم وسجق منتهية الصلاحية في البحيرة
ضبط 67 كيلو لحوم وسجق منتهية الصلاحية في البحيرة
ضبط 67 كيلو لحوم وسجق منتهية الصلاحية في البحيرة
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبيل عيد الأضحى..تحرير 46 محضرا خلال حملات على الأسواق والمجازر في البحيرة

ضبط عبوات مواد غذائية ومبيدات وبويات منتهية الصلاحية في حملة بالبحيرة

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومخابز مخالفة في الوادي الجديد

ضبط سلع تموينية منتهية الصلاحية بمركز إدكو في البحيرة

ضبط 2520 طن جبنة فاسدة بمصنع ألبان بمركز دمنهور بالبحيرة

يحدث في البحيرة.. حملات تموينية مكثفة للرقابة على الأسواق والمحلات

ترشيحاتنا

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

بعد توليه تدريب الأهلي .. موسيماني يكتب سابقة فريدة للخطيب في تاريخ القلعة الحمراء

أول لقاء لـ باتشيكو .. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري

شاهد.. أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد يستقبل الرئيس السيسي والوفد المرافق له

موسيماني.. مدرب طوارئ في رحلة استعادة الأهلي للبطولة الإفريقية

السيسي يصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية