ضبط 67 كيلو لحوم وسجق منتهية الصلاحية في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الطب البيطري و مباحث التموين، حملات تموينيه مكبرة، بنطاق مراكز ايتاي البارود، إدكو، أبو المطامير، ومدينة النوبارية، لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية.





أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر ضد مخابز بلدية بمركز ومدينة ادكو لانتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط أصحاب محلات تجارية و سوبر ماركت لعرضهم سلع غذائيه ومنظفات منتهيه الصلاحية و عدم إعلان عن الأسعار.





كما تحرير محاضر ضد بعض المحلات التجاريه بمركز ومدينة ايتاي البارود لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية للبيع،وضبط 55 عبوة لحوم مجمدة وبسطرمه ولحوم مفرومه منتهى الصلاحيه، 12 كيلو سجق غير صالح للاستهلاك الادمى.





وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط محل بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وغير مصرح له بالتعامل فى الأدوية البيطرية وتم التحفظ على ٢١٢ عبوة أدوية بيطرية وكذا ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وذلك بالنوبارية وأبو المطامير.





كما تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، من تحرير 52 قضية تموينية.





حيث تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضباط مباحث التموين من تحرير 52 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمي.

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