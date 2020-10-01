محافظ القاهرة يوزع حقائب مدرسية على العمال والموظفين

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع حقائب مدرسية على العمال والموظفين العاملين بديوان عام محافظة القاهرة ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم من الإبتدائى للثانوى.





وأكد محافظ القاهرة حرصه على توفير كافة أنواع الدعم للعاملين بالمحافظة وإدخال البهجة على أبنائهم بمناسبة قرب العودة للدراسة .





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم توفير معارض متنقلة وشوادر بكافة أحياء العاصمة لبيع المستلزمات المدرسية ( شنط ، أدوات مكتبية ، زى مدرسى ) بأسعار مخفضة للتخفيف عن أولياء الأمور.





وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بما يبذله العاملون بالديوان العام من جهد وحرصهم على الإلتزام بالعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين فى كل الظروف.



