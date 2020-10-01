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محافظات

محافظ القاهرة يوزع حقائب مدرسية على العمال والموظفين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:32 م
محافظ القاهرة يوزع
محافظ القاهرة يوزع حقائب مدرسية على العمال والموظفين
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عبد العزيز جمال
قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع حقائب مدرسية على  العمال والموظفين العاملين بديوان عام محافظة القاهرة ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم من الإبتدائى للثانوى.

وأكد محافظ القاهرة حرصه على توفير كافة أنواع الدعم للعاملين بالمحافظة وإدخال البهجة على أبنائهم بمناسبة قرب العودة للدراسة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم توفير معارض متنقلة وشوادر بكافة أحياء العاصمة لبيع المستلزمات المدرسية ( شنط ، أدوات مكتبية ، زى مدرسى ) بأسعار مخفضة للتخفيف عن أولياء الأمور.

وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بما يبذله العاملون بالديوان العام من جهد وحرصهم على الإلتزام بالعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين فى كل الظروف.

وفي نفس الاطار ، دشن اللواء خالد عبد العال مبادرة " أهلا مدرستي " التي تقدمها محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووزع المحافظ ٢٠٠٠ شنطة مدرسية علي الاسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية  وذلك في الاحتفالية التي اقيمت بحديقة الفسطاط بحي مصر القديمة.

وصرح محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية ، وتشمل قيام 38 إدارة اجتماعية بتوزيع مستلزمات المدارس ( الشنط ، والادوات  المدرسية ، والزي المدرسي) علي كافة أحياء العاصمة بالاضافة الي نشر معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في كافة الأحياء للتخفيف عن أولياء الأمور.
محافظ القاهرة يوزع حقائب مدرسية على العمال والموظفين
محافظ القاهرة يوزع حقائب مدرسية على العمال والموظفين
محافظ القاهرة يوزع حقائب مدرسية على العمال والموظفين
محافظ القاهرة يوزع حقائب مدرسية على العمال والموظفين
محافظ القاهرة يوزع حقائب مدرسية على العمال والموظفين
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