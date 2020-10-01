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ديني

رمضان عبدالرازق: من يدخل في علاقة مع امرأة متزوجة حُرمت عليه الجنة.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:21 م
الشيخ رمضان عبد الرازق
الشيخ رمضان عبد الرازق
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن من يدخل فى علاقة مع امرأة متزوجة،  حتى يطلقها زوجها ويتزوجها، حرمت عليه الجنة، لفعله الكبائر.


وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم  الخميس: "من يشغل امرأة عن زوجها سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها، ليطلقها ويتزوجها هو، فهذا الفعل كارثة وكبيرة من الكبائر، ولن يدخل الجنة".


وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال الحلقة، إن الجاهل الذي يعتقد أن النبي طلق امرأة من زوجها كي يتزوجها هو، يكون كافرا لأنه يصف النبي بالكذب والضلال وحاشاه صلى الله عليه وسلم.


واستشهد بما ورد عن النبي أنه يقول "مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، برأت منه ذمة الله وحرام عليه رائحة الجنة".


كان الشيخ رمضان عبدالرازق، قال في لقاء سابق بالبرنامج إن الجن مثل البشر، فيه مؤمن وكافر، وطائع وعاصٍ، ومنهم علماء وجهلاء، لافتا إلى أن الجن مسمى الخلق من نار منهم إبليس الأكبر.


وتابع عبدالرازق، خلال حلقة سابقة ببرنامج "لعلهم يفقهون": "الجن يشمل الأصناف الآتية، إبليس الكبير مثل سيدنا آدم فى الخلق، فالاختلاف فى أن آدم أبو البشر، وإبليس ليس أبو الجن، وإنما فرد منهم ففسق عن أمر ربه، فكل أمورهم مثل أمور البشر".
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