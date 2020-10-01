رمضان عبدالرازق: من يدخل في علاقة مع امرأة متزوجة حُرمت عليه الجنة.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن من يدخل فى علاقة مع امرأة متزوجة، حتى يطلقها زوجها ويتزوجها، حرمت عليه الجنة، لفعله الكبائر.









وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من يشغل امرأة عن زوجها سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها، ليطلقها ويتزوجها هو، فهذا الفعل كارثة وكبيرة من الكبائر، ولن يدخل الجنة".









وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال الحلقة، إن الجاهل الذي يعتقد أن النبي طلق امرأة من زوجها كي يتزوجها هو، يكون كافرا لأنه يصف النبي بالكذب والضلال وحاشاه صلى الله عليه وسلم.









واستشهد بما ورد عن النبي أنه يقول "مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، برأت منه ذمة الله وحرام عليه رائحة الجنة".







