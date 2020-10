شاهد .. كرة دوري أبطال أوروبا الجديدة لموسم 2020/2021

وستستخدم الكرة للمرة الأولى في 20 أكتوبر الجاري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الذي سُتجرى قرعته مساء اليوم في مقر يويفا بمدينة نيون السويسرية، حسبما أعلنت الشركة الرياضية عند إطلاق الكرة.

وصُممت الكرة بأحدث التقنيات وتتمتع بسطح جديد مع طبقات محكمة الغلق بالحرارة لزيادة الدقة وتوفير "قبضة آمنة وتحكم مثالي".

Ready for the stars.



Introducing the new official @ChampionsLeague match ball for the 2020/21 season.



