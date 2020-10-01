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رياضة

شاهد .. كرة دوري أبطال أوروبا الجديدة لموسم 2020/2021

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، عن الكرة الجديدة للموسم المقبل من "التشامبيونزليج"، على هامش قرعة الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.


وستستخدم الكرة للمرة الأولى في 20 أكتوبر الجاري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الذي سُتجرى قرعته مساء اليوم في مقر يويفا بمدينة نيون السويسرية، حسبما أعلنت الشركة الرياضية عند إطلاق الكرة.


وصُممت الكرة بأحدث التقنيات وتتمتع بسطح جديد مع طبقات محكمة الغلق بالحرارة لزيادة الدقة وتوفير "قبضة آمنة وتحكم مثالي".


نتائج جوائز الأفضل في أوروبا 2019-2020 جاءت كالآتي:

أفضل حارس مرمى: فاز حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى 2019-2020.

أفضل مدافع: فاز لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش بجائزة أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020.

كيميتش أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020 

أفضل لاعب وسط: فاز كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020.

دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020

أفضل مهاجم: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2019-2020.

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا 2019-2020

أفضل مدرب: فاز مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020.

هانزي فليك أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020

أفضل لاعبة: فازت بيرنيل هاردر لاعبة تشيلسي الحالية وفولفسبورج السابقة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2019-2020.

أفضل لاعب: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2020.


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