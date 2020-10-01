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حوادث

حبس متهم بالاستيلاء على 16 مليون جنيه من المواطنين في النزهة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:59 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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رامي المهدي
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي 16 مليون جنيه، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.


وتبين من التحقيقات انه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام شقيقين، بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها بسلسة مطاعم مملوكة لهما مقابل ربح سنوى.


واضافت التحقيقات ان المتهمين تهربوا من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما.


 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه الهارب وأنهما إستوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه والهارب بالنصب عليهم.


وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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