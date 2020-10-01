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مصطفى بكري: الشعب المصري واع ولن يلتفت للدعوات التحريضية ضد الدولة.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:05 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه في يوم 29 أبريل عام 2013 كنا فاقدي الأمل في كل شئ وعندما وقف الرئيس السيسي في ذلك الوقت وقال "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا" صدق فيما قاله. 


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الإخوان منذ ذلك الوقت حتى الأن تسعى لإستغلال كل شئ ضد الدولة وتقوم بدعوات تحريضية إلا أن الجميع يرى حالة الأمن والإستقرار التي اصبحت عليها الدولة المصرية وأصبحت رقما عالميا تدعو لقمم أفريقية وعالمية وعربية. 

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الإخوان تعتمد على أساليب الشائعات التي لا تتوقف واستغلال لأي موقف مؤكدا أن دعاه التحريض والتخريب لا يجب الإلتفات لهم والنظر إلى الإنجازات التي تمت بالدولة من مصانع وكباري وأنفاق وتعمير. 

وأشار بكري إلى أن الرئيس لم ينكسر ولا مرة في أي قرار يقوم باتخاذه مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لا يخضع لأي ضغوط من أية دولة.

وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الخيانة لهؤلاء وجهة نظر ويعملون دائما على إشعال الدولة من الخارج مؤكدا أن الشعب المصري واع ولم يلتفت إلى مثل هؤلاء الخونة.
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