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مرأة

بعد التوصية بتحليل فيتامين ب12.. أعراض نقصه بالجسم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أوصت الجمعية الأمريكية للسكري بتحليل فيتامين ب12 بشكل سنوي، او في حالة وجود اعراض نقص فيتامين ب12.

قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية أعراض نقص فيتامين ب ١٢

شحوب الوجه  
 التعب و الوهن 
 الشعور بوخذ في الاصابع ( التنميل ) 
 ثقل ملحوظ في الحركة
تعب أعصاب 
 قد يحدث سواد تحت العين 
 إلتهاب اللثة 
ضيق تنفس و دوخة 
 اضطرابات في الرؤية 
تغيرات في المزاج 
لان استخدام القلوكوفاج (ميتفورمين)على المدى الطويل يعمل على التقليل من امتصاص فيتامين ب١٢مما يؤدي الى نقص فيتامين ب12
ويتم أخذ حبوب فيتامين ب ١٢ وتحديد مدة استخدامه حسب نتيجة التحاليل. 

هذه النصيحة لمرضى السكري 
وهذا يدل على أن أدوية السكر هي لمرضى السكري و لمن يعانون مشاكل صحية أخرى تستدعي تناوله من قبل الطبيب
وليس بقصد التنحيف  و بدون وصفة طبيب فهو دواء وليس خلطة عشبية وله أثار و أعراض جانبية. 
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