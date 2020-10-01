بعد التوصية بتحليل فيتامين ب12.. أعراض نقصه بالجسم

أوصت الجمعية الأمريكية للسكري بتحليل فيتامين ب12 بشكل سنوي، او في حالة وجود اعراض نقص فيتامين ب12.
قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية أعراض نقص فيتامين ب ١٢ :
شحوب الوجه
التعب و الوهن
الشعور بوخذ في الاصابع ( التنميل )
ثقل ملحوظ في الحركة
تعب أعصاب
قد يحدث سواد تحت العين
إلتهاب اللثة
ضيق تنفس و دوخة
اضطرابات في الرؤية
تغيرات في المزاج
لان استخدام القلوكوفاج (ميتفورمين)على المدى الطويل يعمل على التقليل من امتصاص فيتامين ب١٢مما يؤدي الى نقص فيتامين ب12
ويتم أخذ حبوب فيتامين ب ١٢ وتحديد مدة استخدامه حسب نتيجة التحاليل.
هذه النصيحة لمرضى السكري
وهذا يدل على أن أدوية السكر هي لمرضى السكري و لمن يعانون مشاكل صحية أخرى تستدعي تناوله من قبل الطبيب
وليس بقصد التنحيف و بدون وصفة طبيب فهو دواء وليس خلطة عشبية وله أثار و أعراض جانبية.