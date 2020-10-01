بعد التوصية بتحليل فيتامين ب12.. أعراض نقصه بالجسم





أعراض نقص فيتامين ب ١٢ قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية





شحوب الوجه

التعب و الوهن

الشعور بوخذ في الاصابع ( التنميل )

ثقل ملحوظ في الحركة

تعب أعصاب

قد يحدث سواد تحت العين

إلتهاب اللثة

ضيق تنفس و دوخة

اضطرابات في الرؤية

تغيرات في المزاج

لان استخدام القلوكوفاج (ميتفورمين)على المدى الطويل يعمل على التقليل من امتصاص فيتامين ب١٢مما يؤدي الى نقص فيتامين ب12

ويتم أخذ حبوب فيتامين ب ١٢ وتحديد مدة استخدامه حسب نتيجة التحاليل.





هذه النصيحة لمرضى السكري

وهذا يدل على أن أدوية السكر هي لمرضى السكري و لمن يعانون مشاكل صحية أخرى تستدعي تناوله من قبل الطبيب