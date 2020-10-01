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ديني

خالد الجندي: لا أحد من العباد يعلم آخرة غيره.. ولا يجوز احتقار العاصي.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:04 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، إنه لا أحد من العباد يعلم آخرة غيره وعلى كل فرد أن ينشغل بنفسه ولا يفكر في غيره.


وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن هناك من يحاكمون عباد الله وينصبون أنفسهم قضاة على خلق الله ويصفون هذا بالملحد وآخر بالكفر.


وتابع قائلا لهم: لا تصنفوا الناس ودعوا الخلق للخالق، وكونوا مبشرين.


وأشار إلى أنه لا يجوز احتقار العاصي أو الزعم بدخول الجنة لأحد وعدم دخولها لآخر.


هل تذكر الذنب بعد التوبة ينقضها ؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن تذكر الذنب لا ينقض التوبة، لأن الله تعالى تجاوز عن حديث النفس، مستشهدًا بما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ».


وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل تذكر الذنب بعد التوبة ينقضها؟» أن هناك قاعدة علينا العمل بها وهي: «إذا لم تَتُب مِن الذنب فعليك أن تتذكره، وإذا تُبت من الذنب فعليك أن تنساه»، موضحًا أن الذي لا يتوب من الذنب عليه أن يتذكره ليستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويبعد نهائيًا عن فعل هذا الإثم.


وحدد مستشار المفتي، شروط التوبة النصوح، منوهًا بأنه لا يمكن أن تكون التوبة توبة، إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط، وهي «الندم والتحسُر، فالإقلاع والترك، ثم عقد العزم على عدم العودة وقطع طريق الرجوع لتلك المعصية».
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