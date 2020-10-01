رمضان عبدالمعز: التوبة لها شروط واجب تنفيذها لقبولها من الله.. فيديو

هل تذكر الذنب بعد التوبة ينقضها ؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن تذكر الذنب لا ينقض التوبة، لأن الله تعالى تجاوز عن حديث النفس، مستشهدًا بما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ».





وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل تذكر الذنب بعد التوبة ينقضها؟» أن هناك قاعدة علينا العمل بها وهي: «إذا لم تَتُب مِن الذنب فعليك أن تتذكره، وإذا تُبت من الذنب فعليك أن تنساه»، موضحًا أن الذي لا يتوب من الذنب عليه أن يتذكره ليستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويبعد نهائيًا عن فعل هذا الإثم.





وحدد مستشار المفتي، شروط التوبة النصوح، منوهًا بأنه لا يمكن أن تكون التوبة توبة، إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط، وهي «الندم والتحسُر، فالإقلاع والترك، ثم عقد العزم على عدم العودة وقطع طريق الرجوع لتلك المعصية».