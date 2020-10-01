رمضان عبدالمعز: التوبة لها شروط واجب تنفيذها لقبولها من الله.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن التوبة فى الإسلام لها شروط وسمات لابد من تحقيقها، بالاقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم فعله مرة أخرى، وكل هذا فى وقتها ولا يؤجل، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ".
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "سمات التوبة، إن الناس اللى عملوا السوء ليس بجهالة أو عند، وعدم التبرير، من سمات التوبة السرعة فى الاستجابة وعدم التسويف".
هل تذكر الذنب بعد التوبة ينقضها ؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن تذكر الذنب لا ينقض التوبة، لأن الله تعالى تجاوز عن حديث النفس، مستشهدًا بما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ».
وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل تذكر الذنب بعد التوبة ينقضها؟» أن هناك قاعدة علينا العمل بها وهي: «إذا لم تَتُب مِن الذنب فعليك أن تتذكره، وإذا تُبت من الذنب فعليك أن تنساه»، موضحًا أن الذي لا يتوب من الذنب عليه أن يتذكره ليستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويبعد نهائيًا عن فعل هذا الإثم.
وحدد مستشار المفتي، شروط التوبة النصوح، منوهًا بأنه لا يمكن أن تكون التوبة توبة، إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط، وهي «الندم والتحسُر، فالإقلاع والترك، ثم عقد العزم على عدم العودة وقطع طريق الرجوع لتلك المعصية».