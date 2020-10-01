تسريب جديد لـ الهارب محمد علي يفضح قطر.. فيديو

وقد عرضت قناة أكسترا نيوز منذ قليل خبرا عاجلا يفيد أنه بعد

وأعدت مصر ملفا قضائيا كاملا لتسليم المتهم الهارب محمد علي إلى القاهرة، لمحاكمته في قضايا التهرب الضريبي والنصب والاستيلاء على المال العام والتزوير.. ومازال الملف منظورا أمام القضاء الإسباني باعتبار إسبانيا هي الدولة التي يتواجد فيها المتهم محمد علي.





ووفقا لمصادر قضائية فإن القضاء الإسباني ينتظر رد المتهم الهارب على ما تضمنته الملف القضائى المصري خاصة بشأن طلب السلطات القضائية المصرية تسليم المتهم المدان في أكثر من قضية تتعلق بالمال العام.





ورغم أن المتهم يحاول تقديم حجج ومزاعم عن أسباب هروبه إلى إسبانيا، إلا أنه لم يقدم دليل واحد يرد فيه على إدانته في قضايا فساد وغسيل أموال خلال تواجده في مصر، ويحاول عبر قيادات الإخوان الإرهابية التحجج لدى السلطات القضائية الإسبانية بأنه لاجئ ومضطهد، إلا أن السلطات الإسبانية لن تأخذ بهذه المزاعم، وسبق وأن سلمت متهمين مغاربة إلى سلطات بلادهم بعد التأكد من أنهم مدانون في قضايا جنائية، وهو الأمر الذي سينطبق على المقاول الهارب محمد علي قريبا.





الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني أكد أن مصر قدمت ملفا قضائيا كاملا لتسليم السلطات الإسبانية المتهم الهارب محمد علي الي القاهرة .





وأضاف أن إدارات التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية أنجزت هذا الملف، وتضمنت فيه كل القضايا والأحكام الصادرة بحق المتهم الهارب، وكل ذلك متضمنا حيثيات هذه الأحكام.

وأوضح أنه يخشى أن تتحول قضية الهارب محمد علي الي قضية سياسية مثلما حدث مع الإخواني الهارب محمد محسوب في إيطاليا، ورفض السلطات الإيطالية تسليمه رغم الطلب المصري.





وأشار إلى أن الملف المصري قوي وهناك اهتمام ومتابعة بتسليم المتهم الهارب الذي يحرض ليلا ونهارا ضد مصر، فضلا على أنه مدان في قضايا جنائية.





وكانت كشفت وزارة العدل الإسبانية تفاصيل الطلب المصرى لتسليم المقاول الهارب ، محمد علي، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.





وقالت وزارة العدل إن السفارة المصرية قدمت طلبًا في عام 2019 لتسليم، المقاول محمد علي الذي يعيش في برشلونة منذ عامين وما زالت قضيته معلقة في المحكمة الوطنية الإسبانية.





وأشارت إلى أن القضاء المصري اكد ان رجل الأعمال، مذنب بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 135 مليون جنيه مصري (8.4 مليون دولار) وغسل حوالي 4 ملايين جنيه مصري، وتتعلق الادعاءات بشراء وبيع ممتلكات ومركبات بين عامي 2006 و 2018.





من جانبها كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المقاول الهارب محمد علي سوف يتم تسليمه إلي مصر حيث منحته المحكمة محمد علي، مهلة 45 يوما لعرض قضيته والأسباب التي تستدعي عدم ترحيله إلى بلاده.





وأشارت الصحيفة إلى أن محمد علي لم يستطع الرد حتي الآن ورفض في رسالة بالبريد الإلكتروني التهم الموجهة إليه، وزعم أنها محاولة لمعاقبته على نشاطه المعارض لنظام الحكم في مصر على حد وصفه.





وأكدت الصحيفة أن قرار تسليم المقاول الهارب أصبح مؤكدا بسبب ضعف أسانيده وعدم قدرته على تقديم ما يفيد اضطهاده سياسيا كما يزعم.