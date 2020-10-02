لمرضى الأورام والمرافقين.. استخرج تصاريح سفر سكة حديد مكيفة ومجانية فى 4 خطوات





تتيح وزارة النقل، ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، إصدار تصاريح سفر مميكنة «كارت ذكي» لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم، بديلا عن الكارت اليدوي.



وتمثل تلك النماذج الخاصة بتصاريح سفر مرضى السرطان والمرافق المجانية المميكنة، ويتم استخراج تصاريح السفر حتى الدرجة الثانية المكيفة، من محل إقامة المستفيدين بالكارت حتى مراكز العلاج، وبالعكس.









ويسمح الكارت المجاني للمريض باصطحاب مرافق واحد له، في نفس القطار وبذات الدرجة، إذا كانت حالة المريض تستدعي وجود مرافق له.





وتتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر بالمحطات على القطارات المكيفه قبل السفر بخمسة عشر يوما وذلك بموجب تصريح السفر المستخرج للمريض المرافق إن وجد.





وتصرف التصاريح من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة بمجمع السكة الحديد بالدور الرابع.





ولاستخراج هذا التصريح، تقدم المستندات الآتية:-





1. تقرير مرضي من مركز العلاج معتمد موجه للهيئة.

2. صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة للمريض.

3. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4. عدد(2) صورة شخصية 4*6 للمريض.