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بين الناس

أب يستغيث من تغيب ابنته فى بنى سويف.. ويطلب المساعدة لإعادتها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسل المواطن عطية عبد المحسن شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من تغيب ابنته  " عبير " ، البالغة من العمر 16 سنة،  منذ يومين.

ويقول فى رسالته: تغيبت عن المنزل منذ يومين، فى مركز الواسطى محافظة بني سويف ، ولم يستدل عليها حتى الآن".


وطالب كل من يتعرف على صورتها، بأن يتواصل معه وله جزيل الشكر.


للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على رقم

01007077465
01020729824
01095707702

أقراء ايضا 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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