أب يستغيث من تغيب ابنته فى بنى سويف.. ويطلب المساعدة لإعادتها

أرسل المواطن عطية عبد المحسن شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من تغيب ابنته " عبير " ، البالغة من العمر 16 سنة، منذ يومين.





ويقول فى رسالته: تغيبت عن المنزل منذ يومين، فى مركز الواسطى محافظة بني سويف ، ولم يستدل عليها حتى الآن".









وطالب كل من يتعرف على صورتها، بأن يتواصل معه وله جزيل الشكر.









للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على رقم





01007077465

01020729824

01095707702





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