AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم إضاعة النني.. ارسنال يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بفوزه على ليفربول بضربات الترجيح

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تأهل فريق ارسنال لدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية " كاراباوا" وذلك بعد فوزه على نظيره ليفربول بضربات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 0-0.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول قبل استبداله في الدقيقة 60، قبل أن يتم استبداله بديفوك أوريجي، فيما شارك محمد النني بديلا مع ارسنال بدلا لسيبايوس مع بداية الشوط الثاني.

وأضاع محمد النني ركلة الجزاء الثالثة لارسنال فيما أضاع أوريجي ركلة الجزاء الرابعة لليفربول، ثم هاري ويلسون ركلة الجزاء السادسة، ليتأهل ارسنال بعد فوزه بنتيجة 5-4.

واستطاع ليفربول المرور من الدور الأول بالفوز على لينكولن سيتي بسباعية مقابل هدفين، فيما حقق أرسنال الفوز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين.



بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: أدريان - نيكو ويليامز - ريس ويليامز - فان دايك - ميلنر - جروييتش - جونز - ويلسون - مينامينو - صلاح - جوتا

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: لينو - سيدريك - هولدنج - جابريل - كولاسيناك - سيبايوس - ويلوك - تشاكا - بيبي - نيكتاه - ساكا
Advertisements

موضوعات متعلقة

ركلات المعاناة الترجيحية.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين ليفربول وآرسنال فى الدرع الخيرية

آرسنال يتوج بـ كأس الدرع الخيرية للمرة الـ16 على حساب ليفربول بركلات الترجيح

محمد صلاح خارج القائمة .. تشكيل ليفربول أمام لينكولن سيتي بـ كأس الرابطة

30 دقيقة .. ليفربول يتقدم بهدفين على لينكولن سيتي في كأس الرابطة الانجليزية

ليفربول يتقدم بسداسية في شباك لينكولن بكأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول ضد آرسنال.. صلاح يقود هجوم الريدز والنني على مقاعد البدلاء

ترشيحاتنا

علي جمعة يشرح معنى المعية في آية "فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم"

اسلام الشاطر: البطولة الأفريقية سبب تعاقد الأهلي مع موسيماني

شادي خفاجة يستغيث: والدى بيموت قدام عينى .. إلحقونا

ممثلة تتحول لـ صاحبة سمو .. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا تنجح في إثبات نسبها له

قطر بتعشقني عشق| محمد علي يعلن تمويله من الدوحة لتدمير مصر.. فيديو

طرد فرجاني ساسي بعد اعتدائه على حكم مباراة المصري وإلقاء سماعته على الأرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد