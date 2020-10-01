رغم إضاعة النني.. ارسنال يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بفوزه على ليفربول بضربات الترجيح

تأهل فريق ارسنال لدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية " كاراباوا" وذلك بعد فوزه على نظيره ليفربول بضربات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 0-0.





ولعب محمد صلاح مع ليفربول قبل استبداله في الدقيقة 60، قبل أن يتم استبداله بديفوك أوريجي، فيما شارك محمد النني بديلا مع ارسنال بدلا لسيبايوس مع بداية الشوط الثاني.





وأضاع محمد النني ركلة الجزاء الثالثة لارسنال فيما أضاع أوريجي ركلة الجزاء الرابعة لليفربول، ثم هاري ويلسون ركلة الجزاء السادسة، ليتأهل ارسنال بعد فوزه بنتيجة 5-4.





واستطاع ليفربول المرور من الدور الأول بالفوز على لينكولن سيتي بسباعية مقابل هدفين، فيما حقق أرسنال الفوز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين.













بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: أدريان - نيكو ويليامز - ريس ويليامز - فان دايك - ميلنر - جروييتش - جونز - ويلسون - مينامينو - صلاح - جوتا



