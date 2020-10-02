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أخبار العالم

المغرب يسجل 2391 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت معطيات وزارة الصحة في المغرب يوم الخميس، عن تسجيل 2391 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 126044 حالة.


وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2229 حالة.


وأشارت إلى أنه تم التأكد من شفاء 1421 مصابا لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 104136.


وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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