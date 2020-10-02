AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس مالك مخبز بلدى، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على ٥٠٠ الف جنيه من اموال الدعم بدون وجه حق بالسلام.

وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من إلقاء القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدى بمدينة السلام لارتكابه جريمة الاستيلاء على مبلغ يقدر بـ ٥٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف حملات التموين بكل القطاعات لرصد المتلاعبين بأقوات المواطنين ويستولون على الدعم.

فقد وردت معلومات لرجال مباحث التموين عن قيام مدير مسئول عن مخبز بلدي بمدينة السلام بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.
Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

صاحب مخبز بالسلام يستولى على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

ضبط مسئولة عن مخبز بلدى بالسلام استولت على مليونيّ جنيه من الدعم

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالأميرية

حبس مدير مخبز لاستيلائه على 400 ألف جنيه من أموال الدعم

ترشيحاتنا

تفتكروا الروشة أوي دي علا ولا ماجي .. شاهد أحدث ظهور لعلا رشدي

في ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب .. معلومات لا تعرفها عنها

بعد اعتدائه على حكم لقاء المصري.. إيقاف ساسي 8 مباريات وتغريمه ماليا

بسبب أب مستهتر.. تطورات حالة السيدتين ضحيتا الطفل السائق في دمياط

عضو مجلس ادارة المصري: فرجاني ساسي سب أمين عمر.. ونتعرض لظلم ممنهج من منظومه التحكيم

هدف وخناقة شوارع وطرد ساسي.. ملخص مباراة الزمالك والمصري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل