حبس مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام

قررت جهات التحقيق حبس مالك مخبز بلدى، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على ٥٠٠ الف جنيه من اموال الدعم بدون وجه حق بالسلام.





وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من إلقاء القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدى بمدينة السلام لارتكابه جريمة الاستيلاء على مبلغ يقدر بـ ٥٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف حملات التموين بكل القطاعات لرصد المتلاعبين بأقوات المواطنين ويستولون على الدعم.





فقد وردت معلومات لرجال مباحث التموين عن قيام مدير مسئول عن مخبز بلدي بمدينة السلام بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.