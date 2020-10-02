ضبط كمامات مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالاسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط ( 9250 كمامة منتج نهائى بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 30 بكرة أقمشة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنتزه (بمحافظة الإسكندرية).



