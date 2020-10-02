بفستان مكشوف.. فيفى عبده تثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرت النجمة فيفي عبده صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة ترتدي فستان اسود جرئ مكشوف الصدر وعلقت قائلة " يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبكو اوي وحشتوني❤️❤️❤️❤️❤️"





يذكر ان اعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





كانت احدث اعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة ان بي سى .





وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.





مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



