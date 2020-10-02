مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة جوية تنقل على متنها 5700 راكبا

تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الجَمعة، 55 رحلة جوية بمعدل لنقل 570‪0 آلاف راكبا بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "امستردام، أثينا ، بودابست ، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت ، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، لارناكا، چوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، اربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، المدينة المنورة.





بالاضافة الي ثلاث رحلات إلي كل من دبي و الرياض و رحلتين إلي كل من اسطنبول، أبوظبي، الدمام و 4 رحلات جوية إلي جدة و 8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، و ثلاث رحلات إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان و طابا، و 8 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 570‪0 راكب.



