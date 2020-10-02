تحصين وتسجيل وترقيم المواشي في حملة بيطرية بالقليوبية

واصلت الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع لعام ٢٠٢٠ بمحافظة القليوبية اعمالها في اللجان المشتركة للتحصين والتسجيل والترقيم والإرشاد بمشاركة اطباء مهرة وعلى مستوى عالى من الحرفية والمهنية بعزبتى محمد طه ومحمد أحمد بإدارة القناطرالخيرية.

وتتم الحملات بتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى ويشارك فيها الدكتورعلى عامر مدير الإدارة والدكتورة شيرين جمال رئيس قسم الارشاد بالمديرية والدكتورسمير معوض رئيس قسم الإرشاد بإدارة القناطر الخيرية.





وقالت وكيل وزارة الطب البيطرى ان هذه الفتره من كل عام يتم تكثيف الدعاية الارشادية عن أهميةالتحصين والتسجيل والترقيم والنداء في الجوامع ونشر الوعى بين الفلاحين والمربين من اجل نجاح الحملة والقيام بالخدمة البيطرية على أكمل وجه والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها والقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالاشتراك مع نخبة من أكفأ الأطباء والعمال بالادارات البيطرية.





وأوضحت العسيلى أنه تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات فى إطار الاستعداد للحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتحسين الأداء البيطرى فى جميع الخدمات التى يقدمها الطب البيطري كالعلاج الاقتصادى والرش والتجريع والمجازر والتفتيش على اللحوم والصحة العامة والتلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية والإرشاد وتوعية المربين والفلاحين.





وأشارت الى أنه تم الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التى تواجهم وكيفية حلها من أجل نجاح الحملة والقيام بالخدمة البيطرية على الوجه الأكمل في إطار النهوض بالثروة الحيوانية وتفعيل دور الطبيب البيطري فى حماية المواطنين وخدمة المجتمع والحفاظ على ثروات الوطن.





وتابعت أن الحملة تأتى فى إطار دور وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها من خلال تحصين الحيوانات وحمايتها من الأمراض الوبائية المختلفة خاصة الحمى القلاعية والتى تهدف إلى تخفيف العبء على كاهل الفلاح والمربى البسيط.