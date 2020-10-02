AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نائب محافظ الدقهلية يشيد بدور وزارة الأوقاف في عمليات تجديد المساجد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:47 م
نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يشيد بدور وزارة الأوقاف في عمليات تجديد
Advertisements
محمود ضاحي
شهد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد الرحمة قرية منشأة صبري أبو علم بتمي الأمديد .

وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف الدقهلية تحت عنوان "متطلبات الولاء والانتماء للوطن".

ووجه نائب المحافظ الشكر لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله مبنى ومعنى ، مبينا أن وزارة الأوقاف حققت رقما غير مسبوق في بناء المساجد وعمارتها وأنها لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله والاهتمام بها مبنى ومعنى ، كما هنأ المصلين المتواجدين بالمسجد بافتتاح المساجد الجديدة مشيدا بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وشهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية الأوقاف بأسيوط اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظ، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد أولاد حمدان  بقرية بني يحي مركز ديروط بالمحافظة وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية الأوقاف تحت عنوان "متطلبات الولاء والانتماء للوطن".

كما شهد، أحمد الإسناوي رئيس مدينة القنطرة غرب نائبا عن محافظ الإسماعيلية والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، افتتاح 7 مساجد جديدة بالمحافظة وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد السلام بالقنطرة غرب.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول صلاة جمعة.. محافظ الدقهلية يصلى بمسجد النصر بالمنصورة غدا

محافظ أسيوط ومدير مديرية الأوقاف يفتتحان المساجد الجديدة بالمحافطة

افتتاح عدد من المساجد الجديدة بسوهاج

افتتاح عدد من المساجد الجديدة في الفيوم وسوهاج

وكيل أوقاف أسيوط يفتتح مساجد جديدة

الأوقاف تفتتح مساجد جديدة فى سوهاج وأسوان.. صور

ترشيحاتنا

حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور

رئيس الوزراء البريطاني: أتمنى لـ ترامب وزوجته الشفاء العاجل من كورونا

سبب إصابته بعدوى كورونا.. هوب هيكس عارضة أزياء ويد ترامب اليمين

سائق مسن يصدم 15 شخصا ويتسبب في إجهاض حامل.. تفاصيل

مصاب بالإيدز.. أحمد موسى يطالب تركيا بالكشف على الإرهابي محمد ناصر

شاهد| كواليس جلسة محمود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور

مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن