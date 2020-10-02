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أخبار البلد

مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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اسلا مقلد - عدسة عمرو سيد
خرجت مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب بمدينة نصر، فى اتجاهها للمنصة بطريق النصر للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر اكتوبر الـ 47.

ورفع المواطنون اعلام مصر وصور الرئيس السيسي وسط هتافات تحيا مصر ، وغيرها من الشعارات الوطنية.

واستعد المواطنون فى حشد كبير على المنصة بمدينة نصر متوافدين للإحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر العظيم .

وظهر فى الإستعداد للفعاليات المصريون وهم رافعون علم مصر وصورا للرئيس السيسى،حيث إصطف أبناء الشعب المصري  صفًا واحدًا خلف  الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدولة المصرية، ومساندة وتأييد الرئيس.

ودعا المشاركون فى الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المسلحة لحماية أمنه ومقدراته وتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة 30 يونيو الداعم للرئيس السيسي وقيادته الحكيمة للبلاد.

مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
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