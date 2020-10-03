جامعة القاهرة في أسبوع .. لا زيادة في المصروفات الدراسية بكليات جامعة القاهرة .. مدير عام مستشفيات الجامعة يوضح حقيقة فيديو الشجار في قصر العيني .. تكريم عميد كلية الآثار

مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة يكشف حقيقة فيديو الشجار في قصر العيني

الخشت: لا زيادة في المصروفات الدراسية بكليات جامعة القاهرة

تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا





شهدت جامعة القاهرة ، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، التأكيد على أنه لا زيادة في المصروفات الدراسية بكليات الجامعة، وأن مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة يوضح حقيقة فيديو الشجار في قصر العيني ، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدم زيادة المصروفات الدراسية بكليات الجامعة ومعاهدها للعام الدراسي الجديد 2021/2020، على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، موضحًا أن الجامعة تقدم أيضًا الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

أوضح الدكتور أحمد طه، مدير عام المستشفيات بجامعة القاهرة، حقيقة ما حدث بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن شجارا وتهجما من عائلة طفل، على الطاقم الطبي في مستشفى قصر العيني.

قال مدير عام المستشفيات بجامعة القاهرة، في بيان له،" وصل الطفل الي طوارئ قصر العيني منذ ايام مصابا بحروق في اماكن متفرقة بالجزء الاسفل من جسده ، وتلقي الطفل الاسعافات اللازمة وتم التعامل مع الحروق بالعلاج التحفظي لعدة ايام حتي استقرت حالته تمامًا، وقاربت الحروق علي الالتئام التام، وقرر له الطبيب المعالج الخروج من المستشفى لاستكمال العلاج؛ تجنبًا لحدوث أي تلوث ميكروبي للجروح بسبب طول بقائه بالمستشفى".

وأضاف "ولكن أهل الطفل المريض رفضوا الخروج من المستشفى ، واصطحبته والدته إلي دورة المياه وجردته من ملابسه وسكبت عليه الماء معتقدة انها بذلك تنظف القشور المغطية لمكان الحروق ، الامر الذى أثار الاطباء وهيئة التمريض بسبب سوء تصرف الأم ، الذي من شأنه الحاق الضرر بالطفل".

أوضح الدكتور أحمد طه ، ان "الجميع فوجئوا بتهجم أهل الطفل علي الطاقم الطبي مما دعاهم لاستدعاء افراد الأمن للسيطرة علي الموقف .. ثم قام الطبيب المعالج بإجراء الغيار المناسب للطفل ، وخرج بعدها الطفل من المستشفى بعد ان قام الطبيب بشرح كيفية التعامل مع أثار الحروق لأسرته لحين تمام الالتئام".

أعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة بأن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه- فور اطلاعه على وقائع ما حدث، ومشاهدته للفيديو- إدارة مستشفى قصر العيني، بإجراء تحقيق شامل في الوقائع التي تضمنها الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة.

أشار إلى أن "الخشت" أكد حرص جامعة القاهرة علي توفير الرعاية الطبية للمترددين على مستشفياتها في إطار من الاحترام والتقدير الذى يتناسب مع مهنة الطب كمهنة إنسانية في المقام الاول ولها ووفارها وهيبتها وكذلك مكانة وتاريخ جامعة القاهرة ومدرستها الطبية العريقة .

قامت كليات جامعة القاهرة ومعاهدها حاليًا بتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام الشاشات الذكية التفاعلية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية بشكل تفاعلي مع إمكانية البث الحي، وجاء في إطار خطة الجامعة القاهرة الإستراتيجية للتحول الرقمي؛ وبناء على تعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك تمهيدًا لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن تركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والإقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى استديوهات مركز التعليم المدمج لتفعيل خطة الجامعة للتعليم الإلكتروني

أوضح "الخشت" أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي بهدف تطوير العملية التعليمية.

يذكر أن رئيس جامعة القاهرة،أعلن إنه تم بدء تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة، واستخدام الشاشات التفاعلية التي تم تركيبها في عدد من الكليات كمرحلة أولى لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي، إلى جانب إشراك أعضاء الهيئة المعاونة بالتدريس في الأجزاء التطبيقية، وتجهيز الجداول الدراسية وإعلانها في وقت قريب لتقليل التزاحم والتواجد المكثف في المحاضرات والمعامل.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تسعى للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم دون تحمل الطلاب أية أعباء مالية إضافيّة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه سيتم تخصيص مكتب لصندوق التكافل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي إلى جانب المكتب الموجود حاليًا بالمدينة الجامعية، بالإضافة إلى تخصيص موظف من رعاية الشباب بكل كلية يكون مسؤولًا عن ملف التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة أعفت نحو 5000 طالب وطالبة العام الماضي من سداد المصروفات الدراسية من منطلق مسؤولية الجامعة تجاه أبنائها الطلاب غير القادرين.

قال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة ستتوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم، والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

يذكر أن هناك توجها من الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالاهتمام بدعم الطلاب سواء غير القادرين أو الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو الطلاب المتفوقين وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم؛ حيث أعلن الشهر الماضي عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل فى الثانوية العامة وتشمل المنح الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، وتشمل المنح المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، كما قدم منحة خاصة للطالبة الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، للالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام.

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أيبيك عارف عثمانوف، سفير دولة أوزباكستان لدى مصر، والوفد المرافق له، وبحضور الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين وتكريم عميد كلية الآثار.

تناول اللقاء، النقاش حول دور كبار علماء الإسلام في أوزباكستان الذين أسهموا في تطور علوم الدين، مثل الخوارزمي والترمذي والبيروني وابن سينا ممن كانت لهم إسهامات مؤثرة في صنع التراث الاسلامي.

قال رئيس جامعة القاهرة، إن علماء مصر وأوزباكستان بذلوا جهودًا كبيرة فيما يتعلق بالعلوم الإسلامية وتجديدها، ولابد من القيام بعملية تطوير لعلوم الدين وليس إحياء العلوم القديمة ولابد أيضًا من الإضافة على جهود القدماء وصنع تراث جديد وليس تقليدهم، مؤكدًا أنه بالرغم من الدعوة إلى التجديد فإن كتب العلماء القدماء مثل البخاري والترمذي والخوارزمي لازالت تشكل جزءًا رئيسًا من تاريخنا الإسلامي، مشددًا على ضرورة العودة إلى أصول الدين المتمثلة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة.

من جانبه، قال أيبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزباكستان بالقاهرة، إن دولة أوزباكستان تقدر إسهامات الدكتور محمد الخشت في فلسفة وعلوم الدين وجهوده في تطوير العلوم والبحوث في جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا أكاديميًا عظيمًا.

وأوضح أيبيك عثمانوف، اهتمام دولة أوزباكستان على مر التاريخ بالفلسفة الإسلامية وإصدار كثير من المؤلفات حولها، لافتًا إلى أن موضوع "الإسلاموفوبيا" يثير قلقًا كبيرًا لديهم وهو ما دفع رئيس دولة أوزباكستان إلى تقديم مبادرة خاصة في هذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

وأهدى رئيس جامعة القاهرة، بعض مؤلفاته إلى السفير الأوزباكستاني، التي نالت تقديره واهتمامه، وأعرب عثمانوف عن رغبته في إرسال نسخة منها إلى مركز الدراسات الشرقية في دولة أوزباكستان للاستفادة منها.

وفي ختام اللقاء، كرم السفير الأوزباكستاني الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، وتسليمه وسام الجمهورية الأوزبكية للصداقة، مشيدًا بجهوده وإسهاماته والدراسات التي قام بها خلال فترة عمله كمستشار ثقافي لمصر في أوزبكستان ومدير المركز الثقافي المصري بطشقند.