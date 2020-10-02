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رياضة

بقرار من الإدارة .. رجب بكار خارج حسابات بيراميدز محليا وأفريقيا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:26 م
رجب بكار
رجب بكار
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حسن العمدة
 قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي انتي تشاتشيتش قرر استبعاد رجب بكار من مواجهة مصر المقاصة بناءً على تعليمات من إدارة النادي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعب أبلغه خلالها أنه بحاجة لجهوده خلال المباريات لكن قرار استبعاده جاء من إدارة النادي.

وأشار "عمر" أن اللاعب سيتم استبعاده أيضًا من المباريات المتبقية في البطولة الكونفدرالية بعد غيابه عن جلسة التصوير التي خضع لها جميع اللاعبين بما فيهم المنضمين حديثًا  شريف إكرامي ورمضان صبحي رغم عدم مشاركتهما مع الفريق إلا فى الموسم الجديد.

ويحل بيراميدز، ضيفا على نظيره مصر المقاصة في الثامنة والنصف من مساء غد السبت، على استاد الجبل الأخضر في إطار لقاءات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:


حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني- محمود حمادة - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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