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توك شو

تحت تهديد العنكبوت.. السقا يعتذر لزوجته على الهواء.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدث السقا عن كواليس مسيرته الفنية وكيفية تأدية مشاهد الاكشن كما تحدث عن تفاصيل حياته الشخصية.

واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، أحمد السقا، بحفاوة كبيرة فور دخوله ستوديو "معكم"، تعبيرا منهم على حبهم وإعجابهم الكبير به ، مرددين :" بنحبك يا سقا".

وتحت تهديد العنكبوت، طلبت الإعلامية مني الشاذلي من السقا، حكاية موقف أخطأ فيه داخل بيته، وقال السقا:" أنه زعق بصوت عالي في منزله على حد وصفه بسبب إن الإبجورة كانت مطفية.

ومن جانبها قالت مني الشاذلي:" قدم إعتذارك على الهواء يا أما تمسك العنكبوت ، وهو ما نفذه السقا على الفور ، موجها حديثه لزوجته:" أنا اسف ".

وقال  السقا، إن مهنة التمثيل مليئة بالتوتر، مضيفا: "التحضير لأي عمل أثناء التصوير يكون مليئا بالتوتر، وحياتي الفنية بها أكثر من غلطة  خاصة في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة وربنا نجانا".

وأردف أحمد السقا: "ما أقوم به من أعمال اكشن مش قلب ميت ولكنها دراسة ولها رخصة ويتم دراسة الأمر قبل تنفيذ مشاهد الأكشن"، مضيفا:" فيلم العنكبوت   عبارة عن تقنيات جديدة في أعمال الأكشن.

وأضاف  : "كنت هموت في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة، ومكنتش لابس بدلة  لمواجهة الحرائق  في مشهد انفجار تيمور وشفيقة لأنه لم يكن هناك في الحسبان اندلاع الحريق قبل القفز في المياه".

واستطرد احمد السقا:"  أقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل أي مشهد أكشن وبقول دعاء قبل تصوير اي مشهد "، مضيفا: "هناك إجراءات سلامة اثناء تصوير اي مشهد  أكشن واصعب اكشن قمت بتصويره هو مشهد الحريق في ابراهيم الابيض ".

وقال : إنه يحتفظ بكل الاكسسوارات والازياء التي شارك فيها بمختلف أفلامه، كي تكون ذكرى له.

كما استعرض الفنان أحمد السقا، القميص الذي كان يرتديه أثناء مشهد انفجار تيمور وشفيقة، وأظهر الحروق والقطع الكبير به، كما استعرض جاكيت فيلم هروب اضطراري، وجاكيت ابراهيم الابيض، ونضارة مسلسل ولد الغلابة وجلبات فيلم الجزيرة ".

وكشف كواليس فترة تواجده في المعهد مع أصدقائه الفنان مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد، كما تحدث عن ممارسته لرياضة كرة القدم.

وقال :" في البداية  لم أسعى وراء التمثيل بشكل كبير وكنت ألعب كرة القدم، وفضلت التمثيل والاخراج وتركت كرة القدم ، ولعبت كرة قدم في الاهلى والزمالك والمقاولون والشرقية للدخان ونادي الصيد ".

وأكمل  أحمد السقا :"  زمان كان نظري ضعيف وكنت بلبس نظارة ، وزمان مكنش معانا فلوس كتير والفنان مجدي كامل كان بيصرف علينا وكان عنده سوبر ماركت وشقيقه لديه محل توكيل ملابس  لاحد الماركات المعروفة ".

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