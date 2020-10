ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدتها بعد إجرائها عملية خطيرة في المخ

View this post on Instagram

ارجو الدعاء لامي ربنا يشفيها شالت ورم من المخ و حصل مضاعفات كتيره . كل واحد بيزعل مامته او بيتخانق معاها بلاش لما بيمرضوا او بيصيبهم مكروه بتحس ان الوقت الي اتدايقت فيه او ضيعته في خناق خساره كبيره . بحبك يا امي