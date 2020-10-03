العثور على جثة مجهولة الهوية لشخص بمياه ترعة الإسماعيلية

استقبلت مستشفى بلبيس بمحافظة الشرقية ، اليوم، جثة مجهولة الهوية لشخص فى العقد الرابع من العمر، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية ، وتبين أن الوفاة بسبب اسكفسيا الغرق ، وتم إخطار النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس،يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ ، وتبين من التحريات أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجه شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة وجاري التعرف علي هويه المتوفي وتحرير محضر بالواقعة.