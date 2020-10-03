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محافظات

محافظ أسيوط: استمرار حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالمراكز والقرى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن استمرار جهود وفعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على مستويات الصد المناعى ضد مختلف الأمراض الحيوانية الوبائية المستوطنة منعا لانتشارها قبل موسم الشتاء مناشدًا المواطنين الاستفادة من حملات التطعيم والتوعية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بقرى ونجوع ومراكز المحافظة للتأكيد على أن الوقاية خير من العلاج .

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وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تصيب الحيوانات وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية والعمل على منع انتشار العدوى لافتًا إلى اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية مناشدا المربيين بالتعاون مع ادارات الطب البيطرى والمبادرة بتقديم حيواناتهم للتحصين ضد المرض حماية لثروتهم الحيوانية .

وأوضح الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة عمل الحملة والتنسيق بين اللجان القائمة بالتحصين لتوفير كافة المستلزمات والادوات والسياارت والوقود ومعدات الحماية الشخصية للاطباء والعاملين وتلقى الاستفسارات وتذليل العقبات التى تطرأ اثناء الحملة مشيرا الى انه يجرى تنفيذ الحملة القومية المكثفة لتحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع) بقرى المحافظة بلجان ثابتة ومُتحركة بجميع القرى ولنجوع وصولا لمنازل المواطنين ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية منعا لانتشار هذه الامراض قبل موسم الشتاء  وبناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى أنه تم توفير كميات اللقاح وكافة المهمات والأدوات اللازمة لهذه التحصينات عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يحقق النتائج المرجوة من الحملة لافتا الى الدعم المقدم من محافظ أسيوط ومتابعته المستمرة لما يتم من أعمال خلال مدة الحملة وتذليل العقبات أمام لجان التحصين مؤكدًا على جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية .
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