مكافحة كورونا: سبقنا العالم بـ 32 يوما في الوقاية.. ونحدث بروتوكولات العلاج

قال الدكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وزارة الصحة، إن مصر سبقت العالم بـ 32 يوما فى تطبيق الإغلاق الجزئي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه أثبت فاعليته، أكثر من الإغلاق الكلى.





وأضاف حسنى خلال مداخلة على قناة "دي إم سي"، مصر أغلقت مدارسها قبل باقى الدول بـ 40 يوما، إضافة إلى باقى الإجراءات التى قررتها الحكومة وطبقها الشعب، معقبا:" نجاح مصر فى مواجهة كورونا نجاح مجتمعى".





وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وزارة الصحة، المواطنين، من التراخي في إجراءات الوقاية، معقبا: "نجحنا فى السيطرة، ولم ننجح فى القضاء على الفيروس". الفيروس".









وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وزارة الصحة، إلى أن أنه يتم تحديث بروتوكولات علاج كورونا باستمرار، إضافة إلى جاهزية مستشفيات الصحة.



