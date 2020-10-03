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مكافحة كورونا: سبقنا العالم بـ 32 يوما في الوقاية.. ونحدث بروتوكولات العلاج

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:20 م
كورونا فى مصر
كورونا فى مصر
أسامة علي
قال الدكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وزارة الصحة، إن مصر سبقت العالم بـ 32 يوما فى تطبيق الإغلاق الجزئي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه أثبت فاعليته، أكثر من الإغلاق الكلى.

وأضاف حسنى خلال مداخلة على قناة "دي إم سي"، مصر أغلقت مدارسها قبل باقى الدول بـ 40 يوما، إضافة إلى باقى الإجراءات التى قررتها الحكومة وطبقها الشعب، معقبا:" نجاح مصر فى مواجهة كورونا نجاح مجتمعى".

وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وزارة الصحة،المواطنين، من التراخي في إجراءات الوقاية، معقبا: "نجحنا فى السيطرة، ولم ننجح فى القضاء على الفيروس".


وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وزارة الصحة، إلى أن أنه يتم تحديث بروتوكولات علاج كورونا باستمرار، إضافة إلى جاهزية مستشفيات الصحة.

وكان ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ، قال إن استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا كانت  متميزة، حيث بدأت مع تفشي الوباء للتخفيف ليس فقط من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا كافة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة. لقد كنا ملتزمين مع الحكومة المصرية بتحقيق الاستجابة لجائحة كورونا، بما يعكس الشراكة التنموية الممتدة على مدى 75 عامًا".

وأضاف المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ، في تصريحا له اليوم ، ان استجابة مصر للموجة الأولى من جائحة كورونا من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ثبت أن إجراءات الإغلاق والتدابير الصحية رغم أنها مؤلمة إلا أنها صحيحة وفي الوقت المناسب، واعتمدت مصر على التقنيات والعلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، في الاستجابة الشاملة لمكافحة الفيروس، وفي سياق آخر كانت للحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها التأثير المطلوب على استقرار الاقتصاد الكلي".
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