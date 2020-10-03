AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ: حريصون على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لطلابنا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:53 م
تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ
محمود زيدان
التقت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم بالقميص صموئيل لبيب راشد كاهن كنيسة القديسة دميانة وعضو بيت العائلة المصرية فرع كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، وجورج سمير، مدير إدارة الإحصاء بديوان المديرية، وموجه التربية الدينية المسيحية بديوان عام المديرية، وعضو بيت العائلة بالمحافظة.

وناقشت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قضايا الانتماء والمواطنة وترسيخ القيم والأخلاقيات النبيلة لدى طلاب المدارس.

وأشارت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنها تهتم بقضايا الانتماء والمواطنة من خلال الأنشطة الطلابية على مختلف أنواعها.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن تلك الأنشطة تحمل رصيدا كبيرًا من القيم الإنسانية التى يضمها الدين الإسلامي والمسيحى باعتبار أن مصر بلد تميز عن سائر بلدان الوطن العربى بل والعالم حين ضرب نموذجا مثاليا فى التعايش وقبول الآخر.

جدير بالذكر أن فرع بيت العائلة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، يلعب دورًا متميزًا في ترشيخ القيم والأخلاقيات من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة في كافة رموز المحافظة، وبحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وخاصة في الجامعة، وفي مختلف المناسبات القومية والوطنية.

ويستهدف بيت العائلة المصرية في كفر الشيخ تصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع وغرس القيم والبعد عن التعصب وكافة أشكال العنف.

وكيل تعليم كفر الشيخ: حريصون على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لطلابنا
وكيل تعليم كفر الشيخ: حريصون على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لطلابنا
وكيل تعليم كفر الشيخ: حريصون على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لطلابنا
Advertisements

موضوعات متعلقة

يا فرحة ما تمت.. مصرع طالب حاصل على 99 % في الثانوية العامة بـ كفر الشيخ

بدء مجموعات التقوية بمدارس كفر الشيخ والاستعداد لإطلاق القناة التعليمية بديلًا للمراكز الخصوصية

شاهد .. محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان مدرستين بقلين

ترشيحاتنا

عودة العُمرة.. 7 فضائل تجعلك تبادر لأدائها

أنا كده هتضرر.. سيد علي يوجه شكوى على الهواء لمجلس الوزراء.. فيديو

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

9 أشخاص ممنوعون من ارتداء الكمامة.. تفاصيل

السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور