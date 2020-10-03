وكيل تعليم كفر الشيخ: حريصون على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لطلابنا

التقت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم بالقميص صموئيل لبيب راشد كاهن كنيسة القديسة دميانة وعضو بيت العائلة المصرية فرع كفر الشيخ.





جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى ، مدير عام التعليم العام، وجورج سمير، مدير إدارة الإحصاء بديوان المديرية، وموجه التربية الدينية المسيحية بديوان عام المديرية، وعضو بيت العائلة بالمحافظة.





وناقشت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قضايا الانتماء والمواطنة وترسيخ القيم والأخلاقيات النبيلة لدى طلاب المدارس.





وأشارت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنها تهتم بقضايا الانتماء والمواطنة من خلال الأنشطة الطلابية على مختلف أنواعها.





وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن تلك الأنشطة تحمل رصيدا كبيرًا من القيم الإنسانية التى يضمها الدين الإسلامي والمسيحى باعتبار أن مصر بلد تميز عن سائر بلدان الوطن العربى بل والعالم حين ضرب نموذجا مثاليا فى التعايش وقبول الآخر.





جدير بالذكر أن فرع بيت العائلة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، يلعب دورًا متميزًا في ترشيخ القيم والأخلاقيات من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة في كافة رموز المحافظة، وبحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وخاصة في الجامعة، وفي مختلف المناسبات القومية والوطنية.





ويستهدف بيت العائلة المصرية في كفر الشيخ تصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع وغرس القيم والبعد عن التعصب وكافة أشكال العنف.



