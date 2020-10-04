حمدي الكنيسي: كنت واحدا ممن أطلقوا مصطلح "صائدو الدبابات" خلال نصر أكتوبر.. فيديو

قال الإعلامي حمدي الكنيسي ، إنه بعد سماع البيان الأول لحرب اكتوبر طلبت من رئيس الاذاعة ان اكون مراسلا حربيا وبعد فترة من العمل أصبح لدي حس حربي جيد جدا .





وأضاف حمدي الكنيسي خلال لقائه في برنامج المصري افندي المذاع علي قناة القاهرة والناس، ان أثناء عملي في جبهة المعركة لم اخطىء في تقاريري ولا مرة مؤكدا انه اثناء عمله علي الجبهة التقط اشارة من جنرال إسرائيلي يسمي ألبرت ماندلر وكان يقول بها " يا الهي انها ليست أشجار انها الكوماندوز المصريين ".





واوضح حمدي الكنيسي ، ان قوات الصاعقة المصرية منعت تقدم المدرعات الإسرائيلية من التقدم من وسط سيناء حتى خط برليف لمساعدة القوات الإسرائيلية علي خط بارليف . الإسرائيليةحتىالإسرائيليةبارليف





وتابع : أنني كنت واحد ممن أطلقوا عليهم مصطلح "صائدو الدبابات" خلال الحرب وكان معي عبد العاطي وإبراهيم عبد العال .



