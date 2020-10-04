طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

ال سيارات سيات أتيكا 2021 الشكل الجديد الفيس ليفت وهي أول سيارات سيات التي طرحت في مصر موديل 2021. طرحت شركة سيات



seat ateca 2021 ستأتي بمحرك 1400 سي سي تيربو 148 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش لسرعة استجابة النقلات .







seat ateca 2021

بتغييرات في الشكل وتغيير الشبكة الامامية والفوانيس الأمامية الليد واعادة تصميم فوانيس الشبوره والمصد الأمامي وتغيير شكل غطاء المحرك.





سيات أتيكا 2021 بها فوانيس ليد خلفية جديدة كليا ومصد خلفي جديد وسبويلر خلفي وفتحات شكمان جديدة مما سيزيد من طول السيارة وستأتي ايضا يجنزط جديدة 19 انش .





السيارة سيات أتيكا 2021 جاءت بتغييرات داخلية منها الطارة ومقابض الأبواب وفرش السيارة وشاشة تاتش 10.25 انش و مقاعد كهربائية قابلة للتعديل وفتحات الـUSB الجديدة ونظام إضاءة داخلي ملون فاخر مثل مرسيدس و شاشة معلومات داخلية تاتش 9.2 انش .

اسعار سيات أتيكا 2021 في مصر







اول فئة seat ateca 2021 Style بسعر 425.000 جنيه







ثاني فئة seat ateca 2021 Style Plus بسعر 475.000 جنيه







ثالث فئة seat ateca 2021 Xperience بسعر 535.000 جنيه







رابع فئة seat ateca 2021 FR

بسعر

جاءت550.000 جنيه