أستاذ مناعة بأمريكا: دواء ترامب ضد كورونا كوكتيل من الأجسام المضادة .. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، إن الدواء الجديد الذي استخدمه الرئيس ترامب هو كوكتيل من الأجسام المضادة، مؤكدا أن هناك معلومات عن الشركة التي تنتج هذا الدواء بأنها تعمل علي انتاج دوائين مختلفين لفيروس كورونا





وأضاف عبد الهادي خضر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الدوائين واحد منهم يستخدم لحالات فيروس كورونا المتواجدة في العناية المركزة والثاني له استخدامات متعددة وهذا وصل إلى المرحلة الثالثة في التطوير ويستخدم للحالات التي تعرضت عن قرب لفيروس كورونا .





واوضح عبد الهادي خضر ، ان اخذ الدواء في امريكا يأتي بعد موافقة المريض وليس وزارة الصحة، مؤكدا ان الرئيس ترامب صديق صاحب شركة هذا الدواء.





وتابع ان هذا الدواء يمر بمرحلتين الأولى هي مرحلة الأمان الخاصة بالدواء والثانية وهي استخدام عدد معين من المتطوعين ولم يتبقي الا منع الإصابة مرة أخرى بالفيروس.



