AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ مناعة بأمريكا: دواء ترامب ضد كورونا كوكتيل من الأجسام المضادة .. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
الفريق الطبي للبيت
الفريق الطبي للبيت الأبيض
إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، إن الدواء الجديد الذي استخدمه الرئيس ترامب هو كوكتيل من الأجسام المضادة، مؤكدا أن هناك معلومات عن الشركة التي تنتج هذا الدواء بأنها تعمل علي انتاج دوائين مختلفين لفيروس كورونا .

وأضاف عبد الهادي خضر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الدوائين واحد منهم يستخدم لحالات فيروس كورونا المتواجدة في العناية المركزة والثاني له استخدامات متعددة وهذا وصل إلى المرحلة الثالثة في التطوير ويستخدم للحالات التي تعرضت عن قرب لفيروس كورونا .

واوضح عبد الهادي خضر ، ان اخذ الدواء في امريكا يأتي بعد موافقة المريض وليس وزارة الصحة، مؤكدا ان الرئيس ترامب صديق صاحب شركة هذا الدواء.

وتابع ان هذا الدواء يمر بمرحلتين الأولى هي مرحلة الأمان الخاصة بالدواء والثانية وهي استخدام عدد معين من المتطوعين ولم يتبقي الا منع الإصابة مرة أخرى بالفيروس.

واستطرد ان الرئيس ترامب عرض عليه هذا الدواء بأنه من افضل الاحتمالات لشفائه من فيروس كورونا وبالتالي وافق على استخدامه.
Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق عامر مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون مشروعات البيئة بجامعة عين شمس

التعليم العالي تطرح تنسيق الجامعات.. وتزف بشرى سارة لعلاج كورونا

استشاري باطنة: مصر تستخدم مصلا جديدا للمرة الأولى لعلاج الأنفلونزا

كوكتيل الأجسام المضادة.. أطباء بريطانيا يستعدون لتجربة دواء جديد لفيروس كورونا

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

رئيس النقل العام: كل المطلوب من كبار السن إظهار الرقم القومي للمحصل للركوب مجانا

الإفتاء: هذا العمل يجعلك رفيق النبي في الجنة

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

أحمد موسى يكشف كيف وصل فيروس كورونا للرئيس ترامب

لاعب الأهلي السابق: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي .. فيديو

AdvertisementS

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد

اعتدوا عليها وأحرقوها .. مظاهرات غاضبة في الهند بسبب واقعة اغتصاب جماعي .. صور