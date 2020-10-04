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وزير التعليم العالي: الموجة الثانية لـ كورونا محتملة.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:10 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن مصر مازالت في أواخر المرحلة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدا أن حالات الإصابة تنخفض الآن بعد أن وصلت إلى الزيادة وهذا طبقا للأرقام.

وأضاف عبدالغفار خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن المعادلة الحسابية لعدد الإصابات يجب أن تعتمد على نسبة التغير اليومي ومن المحتمل أن يحدث لنا موجة ثانية، ومن الممكن أن يحدث ارتفاع في الأعداد مرة واحدة، ناصحا بالاهتمام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الماسك.

وأوضح عبدالغفار أن ارتداء الماسك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تظل أعداد الإصابات كما هي حتى سنة أخرى .

واستطرد أنه خلال الأسابيع القادمة سنبدأ في المرحلة الأولى من اللقاح المصري، مؤكدا أن المرحلة الأولى تبدأ على عدد قليل من المرضى وبعد ذلك سيتم مضاعفتها إلى مئات ثم إلى آلاف.

وأشار إلى أن الفاكسين يأخذ سنوات حتى نطمئن على الحالة، ونطمئن على أن الأجسام المناعية التي تخرج منه مازالت متواجدة لمعادلة الفيروس.
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